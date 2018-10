PHOTOS - Mondial de l'auto 2018 : découvrez les véhicules insolites à ne pas manquer

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

Le Mondial de l'auto 2018 ouvre ses portes au public jeudi et se termine le 14 octobre à Paris Expo, porte de Versailles. Aux côtés des plus belles voitures, il y a des engins surprenants et insolites qui devraient vous étonner. Petit florilège de ces véhicules du futur.