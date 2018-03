Le premier Mondial du Saucisson se tiendra les 9 et 10 juin à Vanosc, en Ardèche. Les organisateurs ont reçu 1474 candidatures venant de nombreuses régions de France et de dix pays. 200 amateurs ont été sélectionnés pour devenir jurés.

Des jurés amateurs de 13 à 92 ans

Les futurs jurés amateurs ont été accueillis ce lundi au château de Suze-la-Rousse. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le lancement officiel du premier Mondial Rabelais 2018 a eu lieu ce lundi au château de Suze-la-Rousse en Drôme provençale. Une cinquantaine de futurs jurés y ont participé et ont reçu des informations concernant l'Université du vin et le laboratoire LACO, basés au château de Suze-la-Rousse.

Ces 200 amateurs de saucisson ont été choisis sur leur rapidité à se manifester et la qualité de leur lettre de motivation. Ces jurés ont entre 13 et 92 ans et il y a beaucoup de jeunes notamment de jeunes femmes.

"C'est un véritable phénomène sociologique"

"C'est incroyable la diversité des profils et des professions de ces amateurs de saucisson, à tel point qu'on a confié ces données à l'association française d'ethnologie et l'association française de sociologie" explique René-Louis Thomas, recteur de l'Académie ardéchoise des amateurs de Saucisson A3S. Des écoliers, des étudiants, des médecins, des restaurateurs, des ingénieurs, des œnologues, des responsables en marketing : les 200 jurés ont en effet des profils très variés. Ces jurés viennent de nombreuses régions de France mais aussi d'Italie, d'Espagne, de Belgique, du Portugal ou encore des Etats-Unis.

Laetitia fait partie des jurés. Elle travaille dans les ressources humaines et elle est venue d'Orléans pour assister à ce lancement officiel du Mondial du saucisson. "On a la chance de vivre dans un pays où des hommes et des femmes travaillent d'arrache-pied pour transmettre leur savoir-faire et le savoir bien manger, c'est justice de leur rendre hommage une fois dans l'année" explique-t-elle. "On a tellement besoin du saucisson, c'est très important de prendre ce concours au sérieux" raconte Emilie.

"Le saucisson c'est la vie, moi je ne peux pas m'en passer !"

"Il n'y a pas d'âge pour apprécier le saucisson, c'est un produit qui amène beaucoup de convivialité en famille et entre amis ; le saucisson se développe et on est là pour le pousser encore plus vers le haut" explique Corentin, étudiant de 20 ans, originaire d'Aubenas.

Des jurés formés par le laboratoire LACO

Visite du laboratoire LACO, ce lundi, pour les jurés amateurs du Mondial du saucisson. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces 200 jurés vont recevoir une formation à Vanosc le samedi 9 juin à 14h30 par le laboratoire LACO, spécialise de l'analyse sensorielle depuis 40 ans et basé au château de Suze-la-Rousse.

"On va leur apprendre à faire attention à l'aspect visuel, tactile, à la différenciation des aspects olfactifs et gustatifs pour que chacun évalue chaque produit avec les mêmes bases" explique Antoine Douziech, responsable de l'analyse sensorielle au laboratoire LACO.

Visite du laboratoire LACO, ce lundi, pour les jurés amateurs du Mondial du saucisson. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces 200 jurés amateurs devront juger près de 140 saucissons venus du monde entier. Chaque juré devrait goûter une douzaine de saucissons.