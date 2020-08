A Wallincourt Selvigny Monsieur le Maire est aussi Scratch le clown

Devant la mairie, la camionnette à l'effigie de monsieur le maire, mais pas avec son écharpe tricolore, non avec son nez rouge. Jérôme Meli assume totalement son métier, et ses administrés ne semblent pas perturbés à part un grincheux qui a déposé un bulletin de vote où il mentionnait qu"'il était hors de question qu'il élise un clown", un message un petit peu cinglant, mais pas de quoi déstabiliser le nouveau maire

Et malgré son nez rouge, la politique locale, il a "ça dans le sang" puisque son grand père était élu dans le bassin minier, il a donc baigné dedans tout petit. Il a commencé ses premiers tours de magie à 8 ans au même moment où il découvrait les lettres magiques de présidents de la république à son grand-père. Le nouvel édile voit d'ailleurs un parallèle entre son métier et son mandat

C'est quelque chose qu'on fait avec passion et c'est la même passion, on aime les gens et on essaie de leur rendre service