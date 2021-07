Mont-Blanc : la plus grande cordée du monde pour les 200 ans de la Compagnie des guides de Chamonix

Symbole et images magnifiques ce samedi midi dans le Mont-Blanc où 200 alpinistes français, italiens et suisses se sont encordés sur plus de 5 km pour célébrer les 200 ans de la Compagnie des guides de Chamonix.

Les Dieux du ciel étaient de la fête, c'est sous un lumineux soleil que la Grande cordée s'est déployée ce samedi midi dans le Mont-Blanc, entre France et Italie.

Descente du téléphérique de l'Aiguille du Midi vers la Vallée Blanche - Gaétan Haugeard

Deux cent alpinistes, 30 guides et 170 clients et partenaires sur une même corde de plus de 5 km entre l'Aiguille du midi et la pointe Helbronner.

Célébration de l'esprit de cordée - Gaétan Haugeard