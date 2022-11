Mont-de-Marsan : à 7 ans, il rêve de devenir éboueur

Papa, maman, quand je serai grand je serai... Éboueur ! Le petit Thibault, 7 ans, en rêve depuis qu'il a aperçu le gros camion passer devant chez lui, avenue des Pinèdes, à Mont-de-Marsan. Chaque matin, même rituel, le garçon sort sur le bord de la route, et admire le va-et-vient des hommes en jaune fluo, qui déchargent les poubelles dans le broyeur. De quoi susciter des vocations pour un métier qui peine à séduire.

"Elle est là la star aujourd'hui", lance David en désignant Thibault, posté devant le portail de sa maison. L'éboueur accompagne le garçon devant le camion : "Tu vois ce bouton ? Appuie dessus !" Le bras articulé soulève alors la poubelle pour la décharger dans le broyeur. Spectacle garanti pour Thibault, qui s'interroge à haute voix : "Je ne sais pas comment ils peuvent tout prendre dans le camion ? Cela aplatit comme à la déchetterie, quand il ferme." La poubelle revient sur le sol, complètement vide, avant d'être aussitôt remplacée par une autre.

Redorer l'image du métier

Cette complicité avec les éboueurs s'est tissée progressivement. "Au tout départ, on allait juste au petit portail, et j'asseyais Thibault sur le poteau, se souvient sa mère, Amélie, et petit à petit il allait lui même les accueillir sur le trottoir." L'engouement du garçon autour du camion-poubelle touche David et ses collègues, comme Jonathan : "Les enfants, ce sont les seuls qui nous regardent avec les yeux qui brillent, les gens voient cela comme un métier sale." Une image qui colle à la peau de la profession, malgré des évolutions. "Cette image, c'était autrefois, cela a quand même évolué, l'ancienne génération est partie, c'est une nouvelle génération", relativise David.

Quand on demande à Thibault s'il compte remplacer un jour les éboueurs qu'il voit défiler devant chez lui, il ne dit pas non. "Oh, tu as le temps de réfléchir, ne t'inquiète pas", rigole David, avant de remonter dans le camion. Le gyrophare s'éloigne dans la rue, encore plongée dans la nuit.