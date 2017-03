Mont-de-Marsan : il avait promis de manger un rat... si le Barça se qualifiait

L'élu montois Charles Dayot fait face aux (gentils) sarcasmes de ses amis ce jeudi matin. Après la défaite 6-1 du PSG en Ligue des Champions, il nous dit s'il est en quête d'un mulot ou tout autre campagnol pour son repas

"J'imagine que vous m'appelez pour une affaire de la plus grande importance concernant les finances de Mont-de-Marsan ? ". C'est comme ça que Charles Dayot, adjoint aux finances de la ville nous répond en souriant au téléphone.

Depuis ce jeudi matin, jour de deuil pour ce supporter "grand amoureux du PSG", Charles Dayot a reçu des dizaines de mails de ses amis lui rappelant son pari fou du 14 février dernier. Lors du match aller des 8è de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone remporté 4-0 par les parisiens, le montois avait écrit sur sa page Facebook : "Cette fois c'est est la bonne ! Si le Barça passe je mange un rat et je vote Mélenchon !"

Si le Barça passe je mange un rat et je vote Mélenchon !-Page facebook de Charles Dayot... 14/02/17

Aïe, aïe, aïe... On lui aurait dit s'il nous avait demandé qu'il ne faut jamais s'engager sur les réseaux sociaux (et accessoirement faire confiance au PSG mais bon...).

Y avait absolument AUCUNE chance que j'ai à honorer mon pari !

Aujourd'hui Charles Dayot ne se débine pas : "J'espère que mes copains se chargeront de me trouver un specimen de rat en bonne santé, plutôt un rat des champs q'un rat des villes. Il sera bien cuisiné...". Avant de préciser : "Non, non, c'est une blague hein !".

"Je crois que la chance a tourné..."-Charles Dayot Partager le son sur : Copier

Mais l'élu montois de la majorité de droite précise : "Par contre voter Mélenchon je peux pas, je vous demande un peu d'indulgence".