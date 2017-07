Mont-de-Marsan : A la Madeleine, Olivier ne lâche jamais son drapeau du Pays basque

Chaque année, Olivier réserve ses vacances pour aller faire les fêtes du sud ouest avec un objectif : devenir le plus grand festayre de tous les temps. Il sillonne les fêtes de Mont-de-Marsan, San Fermin et Bayonne avec son drapeau du Pays basque et la clé de la ville de Bayonne.

Avec l'ikurriña (le nom du drapeau du Pays basque), Olivier profite de toutes les fêtes du sud-ouest. Depuis 2012, il fait le buzz avec son drapeau , on peut le voir sur plusieurs photos des fêtes de Bayonne, par exemple. Depuis tout petit, il est fan des fêtes de villes et des ferias. Chaque année, il réserve ses vacances tout le mois de juillet pour faire les fêtes de San Fermin, Mont de Marsan et forcément celles de Bayonne. Pourtant il n'est pas originaire du Pays basque mais de Gand en Belgique, il est tombé amoureux des fêtes, d'abord dans le nord puis dans le sud ouest.

Pour faire les fêtes de Bayonne, Olivier s'entraîne à Mont-de-Marsan

La Madeleine c'est un entraînement pour le flamand : " Avec mon drapeau, je ne dois toucher personnes lors des fêtes de Bayonne et c'est ici que je m'entraîne , pour l'instant c'est compliqué, j'ai touché 4 personnes ". Le drapeau n'est pas léger il fait environ 3 kilos.

La clé de la ville de Bayonne est accrochée en dessous du drapeau basque. Olivier adore particulièrement les fêtes de Bayonne, il ne les manque jamais. Son ikurriña lui permet de rencontrer des dizaines de personnes chaque jour à la Madeleine, certains viennent même faire un selfie avec lui et son drapeau : " Quelques personnes se demandent pourquoi j'ai ce drapeau ? Pourquoi le pays basque ? Je leur explique pourquoi je fais cela , dans la rue, les gens n'arrêtent pas de venir me voir"

Il veut tenir son drapeau pendant 72h lors des fêtes de Bayonne

Tous les jours il porte son drapeau et ne le lâche jamais sauf pour dormir. Olivier est arrivé mercredi, il va rester à Mont de Marsan jusqu'à dimanche, le dernier jour des fêtes de la Madeleine. Son entraînement sera alors terminé, son but c'est de garder avec lui son drapeau une quarantaine d'heures pour la feria montoise et tenir 72h pour les fêtes de Bayonne la semaine prochaine.