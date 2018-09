La vache de course landaise, qui s'est échappée mardi matin de l'abattoir de Mont-de-Marsan, a été rattrapée. Son ganadero a finalement décidé de la gracier et de la garder comme reproductrice.

Mont-de-Marsan, France

Il est environ 7h ce mardi matin. Clément Grenet, de la ganaderia Grenet, à Labatut, et son mayoral, emmènent cinq vaches à l'abattoir de Mont-de-Marsan. Ils déchargent les bêtes, et se mettent à nettoyer la remorque, dans la cour de l'abattoir, quand ils entendent des cris, suivis de bruits de sabot. Ils comprennent vite qu'une, ou plusieurs vaches, se sont échappées.

Maîtrisée dans la rivière

Effectivement, l'une de leurs bêtes, une vache de 400 kilos, âgée de 4 ans, a faussé compagnie au personnel de l'abattoir. Dans un premier temps, elle se met à courser les personnes qui essayent de la rattraper dans l'enceinte du site, avant de sauter le grillage, et de s'enfuir par la voie ferrée. La vache erre alors dans le secteur de Nahuques, puis vers le centre-ville. Elle est repérée peu après 8h par une patrouille de police, au niveau du parking des Terrasses du Midou. Elle a traversé la rivière, se trouve sur la berge. Mais à la vue des policiers, elle retourne dans l'eau et tente de s'enfuir. Le ganadero et son mayoral se jettent alors dans l'eau pour la maîtriser, en attendant que le vétérinaire des pompiers arrive pour l'endormir. L'animal est finalement sédaté, et hissé hors du Midou grâce au treuil des pompiers. Soulagement pour le ganadero : "Heureusement qu'elle n'a croisé personne pendant sa fuite, ni sur le parking. Surtout à une heure d'affluence matinale, avec tous les gens qui viennent se garer pour aller travailler. Il y aurait pu y avoir des blessés. On a échappé au pire."

La vache a été endormie avant d'être hissée hors de la rivière - Clément Grenet

Baptisée "Montoise"

Pour la belle histoire, cette vache, qui était donc destinée à l'abattoir va être graciée ! "Quand on met autant d'énergie à sauver sa peau, c'est un signe", a décidé le ganadero, Clément Grenet. Elle va donc être baptisée "Montoise", en référence à son évasion de l'abattoir de Mont-de-Marsan, et finira sa vie comme reproductrice au sein de sa ganaderia à Labatut.