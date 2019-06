VIDÉO - Mont-de-Marsan : le rappeur Virgil écrit une chanson pour les Bleues

Mont-de-Marsan, France

Les Bleus de 2018 avaient leur morceau, celui de Végédrim. À l'occasion de la Coupe du Monde féminine de foot, le rappeur montois Virgil a eu l'idée de composer une chanson pour les Bleues : "TF1 a pris le pari de diffuser les matches, ce qui est super mais niveau musical, il y a deux, trois chansons sur internet mais c’est souvent des reprises. C’est pas forcément concret, c’est pas forcément trop travaillé. On a essayé de faire quelque chose de _vraiment personnalisé_."

Pour ce grand amateur et ancien joueur de foot, qui a aussi travaillé auprès des filles du club de Lyon, il n'y avait donc pas de musique spécifique pour soutenir les filles de Corinne Diacre : "C’est un morceau vraiment immédiat pour qu’on puisse soutenir vraiment l’équipe de France féminine."

Envoie la coupe dans le ciel bleu, envoie l'étoile sur le cœur bleu"

Dans les paroles de "Bleues", l'artiste fait notamment référence à Gaëtane Thiney, Sarah Bouhaddi, Wendie Renard ou encore Amandine Henry : "On cite les joueuses les plus capées. Il n'y a pas de message particulier, c’est vraiment de l’instantané pour essayer de les motiver, faire quelque chose qui puisse toucher tout le monde avec _un refrain assez commun_, assez universel pour les gens. Un peu chanté aussi. La musique hip-hop est aussi chantée un peu sur les refrains, je me suis adapté à la nouvelle génération sans copier non plus les choses et voilà."

Le clip, réalisé par Shn Beat, un jeune de Hagetmau, a été tourné au stade de l'Argenté à Mont-de-Marsan, samedi 15 juin. Le pôle féminin du Stade Montois Football a répondu présent avec une quinzaine de joueuses, dont la plus jeune est âgée de 9 ans.

L'hymne des Bleues ?

Le rappeur a quelques connaissances dans le milieu footballistique. En ayant travaillé auprès de l'Olympique Lyonnais, il s'est notamment occupé de la cousine d'Amel Majri, la latérale de l'équipe de France. Ancien joueur à saint-Avit, Virgil connaît aussi très bien le frère d'Eve Périsset, qui a joué au Stade Montois Football. La chanson devrait donc être diffusée auprès de certaines Bleues, "en visuel ou dans les oreilles", espère l'artiste landais. "Après, qu'est ce qu'elles vont en faire ? On ne sait pas si elles partageront... ce n'est pas forcément le but, mais si elles adhèrent, c'est toujours mieux."