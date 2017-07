Mont-de-Marsan : On a retrouvé Jean-Pierre, 86 ans. Il fait, toujours, le mur pour participer à la Madeleine

C'était l'une des stars des fêtes de La Madeleine l'an dernier sur les réseaux sociaux, 230 000 vues sur Facebook, 140 commentaires et plus de 500 partages. Jean-Pierre a 86 ans et comme chaque année, il fait le mur pour faire la fête de la Madeleine. Cette année, on l'a retrouvé près des manèges.

Jean-Pierre, 86 ans, vit avec son fils à Mont de Marsan. L'an dernier, on vous avez présenté ce vieil homme qui faisait le mur pendant les fêtes de la Madeleine. Il voulait profiter de l'ambiance et sentir la ferveur de la feria montoise. Mais son fils l'en empêche car il a peur que le vieil homme chute et se casse quelque chose. Cette année, c'est reparti, on a retrouvé Jean-Pierre ce mercredi matin à côté des manèges,près des arènes de Mont de Marsan. Il a, encore, fait le mur et il ignorait que son histoire a été partagée des centaines de fois sur Facebook. " Oh non je ne suis pas une star, mais c'est vrai que plusieurs personnes me regardaient comme-ci j'étais une curiosité"

Et cette année, il n'a toujours pas eu l'autorisation de sortir mais il s'en fiche :"A la maison, c'est moi le chef ! Et si mon fils n'est pas d'accord, je vais l'engueuler, c'est aussi simple que ça !"

"La Madeleine, c'est dans mon ADN"

Ce mercredi, il est venu voir les manèges et les installations des fêtes. Jean-Pierre n'est pas habillé en bleu et blanc mais ce n'est pas le plus important pour lui. Le vieil homme ne veut pas se balader près de la mairie parce qu'il y a trop de monde, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait la remise des clés à l'hôtel de ville.

Sa madeleine 2017 sera courte puisqu'il ne compte pas en faire plus que sa visite de mercredi. "La Madeleine c'est quelque chose que je ne raterai jamais, je vais peut être,quand même, venir faire un tour aux arènes de Mont de Marsan, d'ici dimanche, pour voir ce qu'il se passe" . Une chose est certaine, Jean-Pierre a déjà prévu de revenir aux fêtes de la Madeleine, dès l'année prochaine.