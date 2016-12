Mont-de-Marsan : une famille part pour un tour du monde d'un an

Un couple de Montois se lancent ce mercredi 21 décembre dans un défi complètement fou. Avec leurs deux enfants, Sylvain et Sophie Tinet partent pour un tour du monde d'un an. Un tour sur le thème du sport, leur passion. Rencontre chez eux la veille de leur départ.

Les sacs sont faits, les meubles sont couverts. Tout est prêt pour le grand départ. Retour en décembre 2017 et ce n'est pas de trop : "on part de Paris le 27 décembre pour New York", explique le papa, Sylvain, "puis ce sera Orlando, Miami, Mexico, Rio de Janeiro, ensuite direction l'Australie et la Nouvelle-Zélande avant d'aller en Asie et en Afrique". La famille Tinet finira en décembre 2017 par un tour de France en camping-car. Tout au long du voyage, ils raconteront leur aventure sur leur page Facebook et leur site internet.

Un projet qu'ils potassent depuis qu'ils ont 15 ans

Le couple rêve de ce voyage depuis qu'ils se sont rencontrés à l'âge de 15 ans. "A l'époque, c'était un rêve d'ado, puis petit à petit, c'est devenu concret", raconte la maman, Sophie, "et il y a 3 ans, on a poussé la porte d'une agence de voyage à Mont-de-Marsan pour préparer tout cela.

Le thème de leur voyage ce sera le sport, la passion de la famille. D'ailleurs, le petit, Mathéan, 9 ans, rêve déjà d'un match en particulier : "aller voir les Warriors, l'équipe de Basket de San Francisco", qu'ils iront voir là-bas. Pour le grand, Alan, en sixième, c'est beaucoup plus studieux : "moi je veux aller voir les rizières et faire un safari".

Un sac chacun... et c'est tout pour un an !

Un sac chacun: ce sera leur vie pour un an. et encore pas trop lourd explique la maman : "les compagnies aériennes posent des contraintes de poids et on voulait être sûr que ça passe". Devant le sac de randonnée flambant neuf, elle reste sceptique : "c'est vrai que c'est assez impressionnant que tout rentre dans un sac à dos. On a prévu 4 tenues et on se débrouillera avec ça, on alternera".

Des Etats-Unis au Japon en passant par l'Afrique du Sud, la petite famille part pour un an autour du monde © Radio France - Théo Hetsch

Mais tout cela a un coût. Budget total : 100 000 euros. Même s'ils préparent ce voyage depuis plusieurs années, c'est un peu un saut dans le vide. "On n'a plus de sécurité sociale en France, on a clôt l'abonnement de nos téléphones, on a hâte de partir maintenant", s'enthousiaste le papa.

Les enfants continueront à faire leurs devoirs

Les deux enfants, en CM1 et sixième, vont continuer à suivre les cours même à l'autre bout du monde, grâce aux nouvelles technologies - tablette notamment - et aux réseaux sociaux. Le cadet notamment, va présenter un exposé chaque semaine à ses camarades durant l'heure d'éducation civique. "Ils vont faire leurs devoirs mais on ne va pas trop les embêter avec ça quand même", tempère le papa, "même s'ils redoublent, toute l'expérience qu'ils auront acquise grâce à ce voyage vaut bien cela".

C'est le voyage d'une vie qui commence pour la tribu Tinet.