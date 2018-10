150 000 pèlerins traversent chaque année à pied la baie du Mont-Saint-Michel et viennent se laver les pieds avec les robinets de la commune. Le maire en a marre de payer la facture : un million de litres par an. Il a donc décidé... de réduire le débit des robinets !

Mont Saint-Michel, France

Yann Galton, maire du Mont-Saint-Michel, tient à les montrer : "Un, deux, trois, quatre, cinq robinets ! Des robinets avec l'eau de la ville bien sûr !" Des robinets situés juste à l'entrée du Mont-Saint-Michel, et qui servent à laver les pieds des 150 000 pèlerins qui traversent chaque année la baie du Mont-Saint-Michel. Et c'est la mairie qui paie la facture d'eau.

C'est de l'eau qui a été traitée pour la consommation, pour boire ou la cuisine ! Je trouve lamentable qu'elle serve à laver des pieds"

🚰 Le maire du #MontSaintMichel en a marre de payer l'eau pour laver les pieds des 150 000 pèlerins qui traversent chaque année la baie... donc il a décidé de réduire la pression dans les robinets ! ⤵️ https://t.co/Ejjdg8s4Nkpic.twitter.com/wXSsXd3lL3 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) October 12, 2018

Un million de litres par an

"Quand j'étais gamin, je me mettais les pieds dans la rivière, le Couesnon, pour me laver les pieds !", s'insurge le maire. Mais le nombre de pèlerins a explosé ces dernières années : "On a parfois 700 pèlerins d'un coup". Par an, en tout, cela représente un million de litres, selon le maire. Et donc plusieurs milliers d'euros à régler.

Quand ils sont aussi nombreux, j'appelle les pompiers du Mont qui leur lavent les pieds avec une lance à eau"

La mairie a bien essayé d'installer des compteurs pour que les guides paient chaque mètre cube consommé : "Ils n'ont jamais voulu".

La mairie manque de moyens

Elle a donc décidé de diminuer la pression dans les robinets, histoire de moins dépenser : "Je n'ai plus de recettes moi à la mairie : avant j'avais les parkings, je ne les ai plus. Et la taxe de séjour, c'est la communauté d'agglo qui la touche parce qu'elle a la compétence du tourisme".

Financièrement, je ne peux pas me permettre de balancer de l'eau indéfiniment comme ça"

Yann Galton l'affirme, contrairement à l'abbaye ou aux hôtels et restaurants de la Merveille qui voient défiler 30 000 touristes par jour, la commune du Mont-Saint-Michel n'est pas riche : entre les travaux d'entretien des rues et les salaires des 4 policiers municipaux pour 32 habitants, "rapporté au nombre d'habitants, c'est plus qu'à Marseille !" - il ne peut plus s'offrir le luxe de l'eau douce à volonté.

Un courrier à l'ex-ministre de l'Environnement

Selon le maire, une solution serait à l'étude : "J'avais écris à Nicolas Hulot et suite à ce courrier, quelqu'un de la préfecture est venu voir la situation. On est en train d'étudier les solutions qui pourraient être envisagées".

Notamment celle de faire que les pèlerins se lavent les pieds dans la rivière du Couesnon plutôt qu'avec l'eau payée par la mairie.