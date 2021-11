Isère : Montalieu-Vercieu désigné village moche de France, ça ne passe pas pour la mairie et les habitants

Tout au nord de l'Isère, à la limite avec l'Ain un village de 3.500 habitants vient de récolter un titre peu flatteur. Montalieu-Vercieu s'est vu décerner le titre de village moche de France par l'association Paysages de France dans la catégorie "campagne publicitaire." L'association lutte contre la prolifération des panneaux publicitaires et a épinglé trois autres villes cette année : Le Havre en Seine-Maritime, Migné-Auxances dans la Vienne et Dambach-la-Ville dans le Bas-Rhin.

Le lieu du crime se trouve à l'entrée nord du village isérois. Autour du rond-point fleurit une dizaine de panneaux de toute sorte et de toute taille. "On a une belle brochette", regrette Michel, qui habite juste à côté. "On ferait mieux de mettre des commerces attractifs que des panneaux pourris !"

C'est dur, quand même, de dire "moche" - une habitante

Sur tous les habitants croisés, il est le seul à parler en négatif de la commune. Plus au centre, tout le monde défend Montalieu-Vercieu. "C'est dur, quand même, de dire moche", lance une femme. Une autre rebondit : "C'est quand même un peu exagéré, y'a pire !" Et une dernière de conclure : "C'est tout en pierre, c'est mignon !"

Les panneaux publicitaires fleurissent sur les habitations et tout autour du rond-point de cette entrée de Montalieu-Vercieu. © Radio France - Noémie Philippot

C'est vrai que tout est en vieilles pierres claires autour de la grande rue, comme le fleuriste où travaille Chéyenne. Pour elle, ce prix est ridicule. "On va pas dire que Lyon c'est moche parce qu'il y a des panneaux de partout, alors pourquoi Montalieu ? Parce qu'il y a trois panneaux qui se courent après ? Entre le Rhône, les montagnes, on est bien à Montalieu !", assène la jeune femme.

Des élus croient d'abord à une blague

Quand la mairie a reçu son diplôme de la France moche "j'ai dit bon, c'est peut-être juste une blague", raconte Patrick Rossi, conseiller municipal délégué à l'environnement, mais une blague très désagréable. "C'aurait été sympathique de la part de ces gens de venir en mairie poser les questions à monsieur le maire. J'appellerai ça une indélicatesse de leur part."

Tout le monde était un peu quand même démoralisé - Christiane Drevet, la première adjointe

L'attaque est trop facile, selon Christiane Drevet, la première adjointe. "Tout le monde était un peu quand même démoralisé, vu les efforts qui sont faits sur la commune" par les élus, mais aussi les agents municipaux, les habitants et les commerçants "qui rénovent leurs façades, qui font réapparaître les pierres." Mais elle essaie de rester philosophe. "Si le fait qu'on soit la commune la plus moche nous amène des visiteurs, ils se poseront des questions sur ce titre je suppose", s'amuse-t-elle.

La mairie et beaucoup d'habitants estime que ce titre donne une image tronquée du village, où des efforts sont faits pour mettre en avant le patrimoine en restaurant les façades en pierres. © Radio France - Noémie Philippot

Sur le fond, elle reconnaît que la mairie aimerait qu'il y ait moins de panneaux - même s'ils rapportent plusieurs centaines d'euros par an aux propriétaires qui louent l'espace sur leur mur aux annonceurs, mais elle explique que puisqu'il n'y a pas de règlement local sur la publicité à Montalieu-Vercieu ni sur la communauté de commune des Balcons du Dauphiné, c'est à la préfecture d'agir.

Encore faudrait-il saisir le Préfet, rétorque Pierre-Jean Delhousse, l'un des fondateurs et porte-parole en Isère de l'association Paysages de France. Selon lui, plusieurs panneaux sont en infraction vis-à-vis du code de l'environnement et le maire ne réagit pas alors qu'il "devrait prendre les mesures qui s'imposent et demander au Préfet de prendre les arrêtés de mise en demeure, de faire cesser les infractions et également informer le procureur de la République !" Il précise que l'association Paysages de France conseille "avec grand plaisir ceux qui souhaitent agir" contre la pollution du paysage lié à la publicité.