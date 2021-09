Montargis : le retour de la momie au musée Girodet

C'est un événement-phare de la Journée du Patrimoine, dans le Loiret. Samedi 18 et dimanche 19 septembre, le musée Girodet de Montargis présentera au public une momie égyptienne qui était en restauration depuis cinq ans. Une occasion unique !

"Le retour de la momie", c'est le titre d'un film fantastique américain, mais c'est aussi l'actualité du musée Girodet, à Montargis. À l'occasion des Journées du Patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre, le public va pouvoir découvrir ou re-découvrir une momie égyptienne qui avait été victime des inondations de 2016 à Montargis.

Pour préserver cette pièce rarissime, il a fallu la congeler puis la décongeler, avant de la restaurer à Grenoble. Après cinq ans d'efforts, cette momie qui date du 1er siècle, est donc de retour au musée et le public va pouvoir l'admirer, ce week-end, et c'est une occasion unique.

Dimanche soir, elle disparaîtra... dans les réserves du musée

"Ce sont des restes humains et nous nous devons de les considérer avec respect, explique Sidonie Le Meux-Fraitot, la responsable des collections du musée Girodet. C'est pour cette raison que cette présentation est exceptionnelle. Dès dimanche soir, la momie sera entreposée dans les réserves du musée." Le grand public ne pourra donc plus la voir. Son observation sera réservée aux professionnels et aux spécialistes.

Cette momie est une pièce rarissime et il a fallu toute la ténacité de l'équipe du musée pour la préserver. La congélation a été une chance pour sa restauration. "Elle a retrouvé son aspect naturel, dit Sidonie Le Meux-Fraitot. Si nous n'avions reçu l'aide d'un généreux partenaire, nous n'aurions pas pu stopper la dégradation provoquée par l'inondation de 2016."

Pour cet événement, le musée Girodet propose plusieurs animations, ce week-end : des contes (dès 6 ans), un jeu de piste, des visites guidées, des conférences... et même des projections du film "La nuit au musée" !

Réservations au 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr.

