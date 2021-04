Montbard : un rhinocéros de deux tonnes dans le square de Jocko

De drôles de bêtes, des animaux en bois ont pris place square de Jocko à Montbard. C’est au pied du parc Buffon et du musée tout près de l’Orangerie que la mairie a fait installer cette semaine une aire de jeux pour enfants totalement remaniée qui doit être accessible dès l’été prochain.

Un rhinocéros de deux tonnes

Des jeux à ressorts, un portique de balançoire à l’effigie de plusieurs animaux : chameau, dodo, faon ou autre caméléon… Mais la pièce la plus emblématique c’est sans aucun doute ce rhinocéros grandeur nature qui trône au milieu de tous ces éléments (8 au total) censés représenter le bestiaire de Buffon, "Jocko" étant d’ailleurs le nom du chimpanzé (le premier a avoir débarqué en France vers 1740) que possédait le célèbre naturaliste.

Des jeux qui ne manquent pas de ressort ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Leur durée de vie est au minimum d'une vingtaine d'années © Radio France - Thomas Nougaillon

20 ans minimum

Tous ces animaux ont été sculptés à la main dans un atelier d’art près d’Anduze dans le Gard, ils sont en "red cedar", une essence du Canada, et c’est du solide explique Laurence Porte, maire de la ville. "La durabilité de ces jeux est impressionnante puisque c'est au minimum une vingtaine d'années. Ce bois imputrescible a une super durée dans le temps et peut être réparé sans problème si besoin. Cela veut dire qu'on est parti pour quelques décennies avec ces éléments".

Après Montbard, cap sur Madrid

Cela fait 35 ans que David Steinfeld, 67 ans, s’est spécialisé dans les aires de jeux. Des aires de jeux uniques au monde. "Le choix des animaux a été fait à partir d'un certains nombre de dessins de Buffon et parmi eux il y avait ce rhinocéros. Celui que l'on a sculpté est de taille réelle : 4 mètres de long, 2 mètres de haut, 5 mètres cubes de bois, c'est énorme ! Et comme les vrais rhinocéros il pèse deux tonnes !" sourit l'artiste qui doit maintenant livrer une aire de jeu en forme de baleine de 30 mètres de long à la ville de Madrid en Espagne. Un projet vieux d'un an qui avait du être reporté à cause de la crise sanitaire.

Les membres de l'atelier Steinfeld posent aux côtés de Laurence Porte, maire de Montbard © Radio France - Thomas Nougaillon

Une très chère aire de jeu financée en grande partie par la Région

A Montbard, le réaménagement de cette aire de jeux du square de Jocko, c’est à dire l’installation des animaux en bois et des aires de réception a coûté 87 000 euros. C’est près de trois plus que pour une aire de jeux "traditionnelle" de même taille. Mais la ville a profité à 80% de crédits de la Région pour payer la facture de l’atelier Steinfeld.

Petite partie d'un vaste projet

Une aire de jeu qui fait partie intégrante d’un vaste projet de réaménagement du pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie du parc Buffon. On y trouvera également à terme : un jardin pédagogique ou encore un verger qui sera accessible en voiture. Pour compléter le tout la restauration des tours médiévales au-dessus du square doit débuter en fin d’année.

