Montbéliard : ses vidéos sur la "police du masque" font un tabac sur les réseaux.

L'humoriste montbéliardais Marouane Sista a trouvé le bon filon pour exister artistiquement en cette période de disette culturelle pour cause de Covid. Le sociétaire du Barbès Comédy Club à Paris explose les compteurs des réseaux sociaux avec ses vidéos où il interpelle le chaland qui ne porte pas correctement le masque.

On le voit dans les galeries commerciales à Paris ou en région. Il joue avec une fausse autorité et un réel humour les officiers de la bonne conduite sanitaire. "Nous informons notre aimable clientèle que le port du masque est obligatoire". Et ça marche. Les compteurs explosent. Plus de 20 millions de vues déjà. Et un profil Instagram passé de 1500 à 17 000 abonnés.

"On joue à la fois sur la citoyenneté et l'humour pour détendre l'atmosphère, plombée par cette crise sanitaire, explique Marouane Sista. On traite du port du masque avec légèreté pour sortir de cette impression de punition".

"Les gens acceptent volontiers et avec le sourire ces rappel à l'ordre" Copier

Avec son compère, l'humoriste parisien, Kader Bueno, Marouane Sista a décidé de faire son show dans les rues de sa ville de Montbéliard, avec la bénédiction et les encouragements des élus municipaux. "Je place mon téléphone dans un cahier avec un trou et je lui ai collé un micro sans fil. Ainsi, je peux le suivre en caméra cachée", explique Kader Bueno, son complice humoriste. "Les vidéos ont fait des millions et des millions de vues. On reçoit des milliers de messages par jour".

Devant l'hypermarché du Pied des Gouttes à Montbéliard, les fans reconnaissent Marouane et son complice © Radio France - Christophe Beck

Après cela, il entame un tour de France du "masque tour" à la demande de municipalités ou de groupes d'internautes.