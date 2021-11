Montblanc : cette Héraultaise est une championne d'orthographe

Charlène Gilbert, originaire de Montblanc près de Bézier, est une championne d'orthographe. L'Héraultaise de 33 ans, aujourd'hui installée aux États-Unis pour son doctorat en linguistique, a obtenu la note. de 1.000/1.000 au Certificat Voltaire, un examen pour évaluer sa maîtrise de l'orthographe.

Elle a passé l'examen à Avignon fin septembre, et confie ne pas avoir réalisé tout de suite, quand elle a reçu le mail avec ses résultats. "Il y a deux sujets, le premier est sur 700 points et le deuxième sur 300 points", explique-t-elle. "Dans mon email, il y avait écrit que j'avais 700 points au premier sujet, et 300 au deuxième. Mais j'étais tellement persuadée que je n'allais pas avoir 1.000, que j'ai cru que c'était le barème !"

Une passion depuis l'école primaire de Montblanc

Cette passion de la langue française remonte à l'école primaire de Montblanc. "Je remercie très chaleureusement tous mes instituteurs pour leur introduction à la grammaire et l'orthographe", témoigne-t-elle. "J'en ai vraiment d'excellents souvenirs."

Je remercie très chaleureusement tous mes instituteurs pour leur introduction à la grammaire et l'orthographe - Charlène Gilbert

"Je fais un peu de relecture, je relis des textes et je recherche les fautes d'orthographe", poursuit-elle. "Et parfois, je vois des fautes qui me replongent complètement dans l'école de Montblanc, je revois les arbres de la cour. J'associe les règles qu'on apprend l'école primaire à ce lieu. J'y penserai avec nostalgie pour tout le reste de ma vie. Je remercie mes instituteurs pour leur bienveillance et pour ce qu'ils m'ont inculqué."