Montbrison : l'office de tourisme Loire Forez lance des produits " Le plus beau marché de France"

Montbrison a le plus beau marché de France, et désormais les produits dérivés qui vont avec. L'office de tourisme Loire Forez propose depuis peu tablier, magnet, cabas et porte-monnaie estampillés "Montbrison, le plus beau marché de France".

Montbrison, France

Voilà une idée de cadeau de Noël qui fleure bon la fierté locale : des objets estampillés "Montbrison, le plus beau marché de France" sont en vente en ce moment à la boutique de l'office de tourisme Loire Forez à Montbrison, et sur internet. Au choix : un tablier, un porte-monnaie, un magnet et un cabas (disponible en janvier 2020) qui rappellent le titre remporté par le marché de Montbrison au mois de juin lors du concours organisé par TF1.

Objets collectors

L'office de tourisme cherchait un moyen de continuer à capitaliser sur l'effet "plus beau marché". Un effet réel, explique Bruno Javerzac, le directeur de l'office : "nous l'avons ressenti cet été avec les visites guidées que nous avons organisées, notamment les samedis après-midi, où les gens se déplaçaient pour faire le marché le matin, mangeaient le midi dans des restaurants et ensuite allaient découvrir Montbrison et plus loin".

D'après Bruno Javerzac, les retombées du titre de plus beau marché de France continuent : "nous sommes à la fin de l'année, et aujourd'hui encore, nous avons des gens qui viennent à l'office le samedi matin pour venir découvrir le plus marché de France et nous demandent ce qu'ils peuvent faire aussi dans la journée".

Mettre en avant les producteurs

Pour ses quatre produits dérivés, l'office de tourisme Loire Forez admet s'être inspiré de l'action menée par la Ville de Montbrison pour inciter les habitants à voter pour leur marché au concours de TF1. Des T-shirts et des cabas avaient été édités pour l'occasion et ils sont aujourd'hui devenus des objets collectors d'après la municipalité et l'office de tourisme.

L'office de tourisme forézien ne vend pas que des tabliers aux couleurs du marché de Montbrison. Il propose aussi des cartes cadeau (loisirs et commerces), et une centaine de produits du territoire, des vins des Côtes du Forez (dont l'AOC fête des 20 ans en 2020), aux gâteaux et huiles produites dans le Forez. Ces produits sont d'ailleurs intégrés au logo choisi sur les produits dérivés "Le plus beau marché de France".

Même si la vocation de la boutique est avant tout de faire connaître le territoire et ses productions locales, et qu'il n'y a pas de réel objectif commercial, près de 5.000 produits ont été vendus en 2018.