Montbrison : les enfants dessinent pour lutter contre les crottes de chien

Le conseil municipal des enfants de Montbrison a créé une affiche spéciale "Stop aux déjections canines". Depuis le début du mois d'avril, elle est dans toute la ville pour sensibiliser les habitants.

Une nouvelle affiche a été créée à Montbrison pour lutter contre les crottes de chien non ramassées. C'est une affiche spéciale puisqu'elle a été réalisée par les élus du conseil municipal des enfants. Différentes écoles ont participé et ont passé un an à préparer ce projet.

Catherine Doublet est adjointe à l'éducation, elle a piloté ce projet avec les enfants. Il est nécessaire de sensibiliser parce que c'est difficile de sanctionner. Il y a peu de verbalisations à Montbrison d'après Catherine Doublet : "On a une dizaine de verbalisations par an. Ce n'est pas évident de sanctionner car il faut prendre le maître et le chien en flagrant délit." Le montant de l'amende est de 68€ pour le propriétaire qui ne ramasse pas la déjection canine, et cela peut aller jusqu'à 450€ en cas de récidive.

Le projet a beaucoup plu à Thaïs , élève en CM2 à l'école du Chemin rouge à Montbrison : "On est allé voir des gens pour qui c'est compliqué : des personnes en fauteuil roulant, des mamies et les gens qui s'occupent du jardinage qui perdent du temps à ramasser les crottes de chien alors qu'ils ne sont pas payés pour faire ça." Ensuite, un dessin a été réalisé et les enfants ont voté pour garder le plus beau.

L'affiche contre les crottes de chien a été aussi accrochées sur des commerces de Montbrison © Radio France - Marion Aquilina

Depuis l'affiche est dans toute la ville. Impossible de ne pas la voir, notamment pour les propriétaires de chien, comme Dorine, qui doit souvent éviter les déjections canines sur le trottoir : "J'en ai eu souvent devant chez moi et c'est dégueulasse, il faut ramasser." Même ceux qui n'ont pas de toutou prennent le temps de lire l'affiche, c'est le cas de Vanessa qui tient un bistrot devant la mairie : "L'affiche est mignonne, du coup on se demande ce que c'est et on la regarde."

Les habitants de Montbrison n'ont donc plus aucune excuse pour ne plus ramasser les crottes, grâce au petit dessin et au fascicule distribué avec le journal de la ville qui rappelle qu'il y a 34 distributeurs de sacs à Montbrison.