Montélimar : l'équipe de Carrefour fait le buzz en claquettes-chaussettes

La vidéo amateur de salariés de l’hypermarché Carrefour de Montélimar sud, dans la Drôme, a dépassé le million de vues sur internet, en mois d'une semaine. Le directeur du magasin et ses employés n'en reviennent pas. Ils vont peut-être vraiment lancer la mode claquettes-chaussettes !

Une idée du directeur du magasin

C'est le directeur de l'hypermarché qui a cette idée : "en discutant avec mon fils, il m'a dit que la grande mode en ce moment au collège, c'est de venir en claquettes-chaussettes". Philippe Da Costa Rapposo explique : "le lendemain, j'ai proposé à mes employés de faire une vidéo en claquettes-chaussettes pour rigoler".

"On a gardé notre chemise et notre cravate en bas mais en bas on mis un short de bain et les fameuses claquettes-chaussettes" raconte Joël, un des salariés qui ont joué le jeu. Ils se sont filmés sur la musique du probable tube de l'été, la chanson "claquettes chaussettes" du rappeur Alrima.

"C'était hilarant, on s'est vraiment bien amusé à le faire !"

"C'était vraiment drôle, on a fait ça juste pour rigoler et faire sourire les clients" explique Jean-Marc, un des salariés qui a participé à cette vidéo.

Le directeur du magasin n'en revient pas du succès de sa vidéo.

Plus d'un million de vues en moins d'une semaine

Désormais, même les mannequins du Carrefour de Montélimar sud portent des chaussettes dans leurs claquettes.

Cette petite vidéo amateur a dépassé tous les espoirs de la joyeuse équipe de l'hypermarché. "C'est énorme, on ne pensait pas du tout que ça marcherait aussi bien" explique le directeur.

"On n'aurait jamais imaginé atteindre un million de vues ; on va peut-être vraiment lancer la mode claquettes-chaussettes!"

"Les clients nous en parlent au magasin ; ils me disent souvent : vous n'êtes pas en claquettes-chaussettes aujourd'hui ?" raconte le directeur du magasin avec le sourire. "C'est rigolo et vraiment sympa ce qu'ils ont fait" insiste une fidèle cliente.

"On a fait ça pour créer du lien entre les clients et les employés du magasin, ils ont 200 à travailler ici et à tout faire pour accueillir au mieux la clientèle' explique Philippe Da Costa Rapposo.

Reportage avec la joyeuse équipe du Carrefour de Montélimar sud.

Philippe Da Costa Rapposo a eu la direction nationale de Carrefour au téléphone. Il assure que cette direction nationale a également beaucoup d'humour et que le groupe soutient leur initiative rigolote et un peu folle qui fait un sacré coup de pub pour l'enseigne.