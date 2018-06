L'entreprise Textiss basée à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme) vient de fabriquer et d'offrir 400 boxers à Montélimar Agglomération qui va les vendre et reverser l'argent à l'association de sport scoaire Usep.

La société Textiss qui compte une quarantaine de salariés à Châteauneuf-du-Rhône dans la Drôme a fabriqué des caleçons à l'imprimé nougat et elle vient de les offrir à Montélimar Agglomération qui va se charger de leur vente.

Des ventes au profit de l'Usep

C'est une idée d'un des fournisseurs de la société Textiss : produire des boxers à l'imprimé nougat. La société drômoise l'a réalisée et vient d'offrir 400 pièces à Montélimar Agglomération qui est chargée de les vendre via son office de tourisme.

Développer le sport dans les écoles

Chaque caleçon à l'imprimé nougat de cette marque très en vogue Freegun sera vendu dix euros et l'argent sera reversé à l'association Usep Montélimar qui développe des activités sportives dans les écoles maternelles et élémentaires. Cela devrait lui permettre d'acheter du matériel notamment pour développer le sport dans la nouvelle école Maubec et de permettre à plus d'enfants de pratiquer une activité sportive toute l'année à moindre coût.

Si vous êtes intéressé, vous trouverez ces caleçons Freegun à l'imprimé nougat sur le stand de l'office de tourisme sur les allés provençales dans le cadre des « mercredis de Montélimar », de 19 à 22 heures du 11 juillet au 8 août.