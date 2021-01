Montélimar : une association construit un refuge pour tortues

Un havre de paix pour les tortues en construction à Montélimar (Drôme). Une association veut monter un refuge sur un terrain de 7000 m2. Le Centre d'étude de tortues aquatiques et terrestres a lancé un appel à financement sur la plateforme Leetchi.

Ils veulent construire un refuge pour les tortues à Montélimar (Drôme). Le Centre d'études de tortues aquatiques et terrestres (Cétat), une association née à Pierrelatte, aménage un terrain de 7000 m2. Les bénévoles veulent en faire un sanctuaire pour héberger des reptiles et permettre au public de les découvrir. Les bénévoles ont lancé une cagnotte sur la plateforme Leetchi.

Des centaines de milliers de tortues en Drôme-Ardèche

Le Cetat se propose également d'accueillir les tortues qui peuplent la région. Selon Jean-François Petit, le président de l'association, il y en aurait plusieurs milliers en Drôme-Ardèche. Parmi elles, la tortue dite de Floride, en vente libre dans les années 80, qui représente aujourd'hui un danger pour l'écosystème : "On les achetait pour pas très cher, elles faisaient la taille d'une pièce de deux euros. Sauf qu'à taille adulte elles deviennent très grosses".

Les travaux sont en cours pour creuser des bassins et construire les enclos. © Radio France - Nicolas Joly

Selon lui, il y en aurait notamment dans l'étang de la base de loisirs de Montélimar. "La mairie est obligée d'en prélever chaque année", dit-il, "parce qu'ils se sont aperçus que les très grosses tortues arrivaient même à manger les bébés canards." Le Cetat ambitionne donc d'accueillir ces reptiles dans des bassins, ce qui permettrait aussi aux propriétaires de tortues de venir s'informer sur la bonne façon d'en prendre soin.

Transformer un jardin en sanctuaire

Les bénévoles veulent aménager entièrement un terrain qui, aujourd'hui, ressemble plutôt à un grand jardin en pente. Il faudra du temps, des bras, et la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Jean-François Petit n'imagine pas ouvrir le refuge avant mars 2023, une fois toutes les autorisations en main. Le lieu pourrait aussi être un point de rencontre entre passionnés.

Le Cetat aimerait pouvoir accueillir jusqu'à un millier de tortues dans son centre de Montélimar. © Radio France - Nicolas Joly

À terme, le Ceta veut accueillir jusqu'à un millier de reptiles. Des tortues données par d'autres associations, des particuliers, des vétérinaires, mais aussi des animaux saisis par les douanes, souvent maltraités. "Ce n'est pas un plaisir non plus de les récupérer, c'est vraiment pour les sauver. On voudrait leur faire un havre de paix pour les pauvres tortues malheureuses".