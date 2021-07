Montenois : Clyde le wallaby s'enfuit 15 minutes après son arrivée à Evad'Parc

Ça ne s'invente pas. A peine arrivé à Montenois (Doubs) dans leur enclos d'Evad'Parc, Bonnie et Clyde font déjà parler d'eux. Ce couple de wallabys venait de débarquer ce dimanche 25 juillet dans le domaine qui sert notamment de Swingolf, et le mâle, Clyde, s'est enfuit après 15 minutes seulement dans son nouvel environnement. Il est activement recherché par la gendarmerie du Doubs. Des alertes ont été données sur les réseaux sociaux. Contrairement au gangster américain Clyde Barrow, il n'est pas dangereux.

Un animal à l'aise en forêt

"Avoir des wallabys, c'est un projet nourri depuis deux ans, mené à terme ce matin. On est allé les chercher dans une ferme à St Germain du Bois, en Saône-et-Loire. Tout s'est très bien passé pendant le transport, mais dès que le mâle a été posé dans le parc, il était très excité. Il s'est mis à tester la clôture. Et dans un de ses trois aller-retour, il a forcé la porte et il est passé à travers une des grilles", explique Nadège Demange, cogérante d'Evad'parc, au micro de France Bleu Belfort Montbéliard. Le couple de wallabys a été acheté pour près de 1.200 euros.

Toujours selon la propriétaire des lieux, l'animal, de la même famille que le kangourou, pourrait avoir été effrayé par les autres bêtes présentes dans le parc, mais aussi par son nouvel environnement et par les visiteurs. "Il peut vivre dans la foret sans problème. Il se nourrit d'herbe et d'eau, donc il peut très bien survivre dans les bois pendant assez longtemps. C'est ça qui ne nous console pas, on sait qu'on arrivera peut-être pas à lui remettre la main dessus. On a un petit pincement au coeur surtout parce qu'on le sait tout seul en foret, même s'il peut se débrouiller. On a un pincement plus pour lui que pour nous. Du coup, il porte bien son nom", continue Nadège Demange.

Aperçu par un habitant de Montenois sur le terrain de foot de la commune, il n'était plus là lors de l'arrivée des gérantes d'Evad'parc.

Une capture délicate

Et Nadège Demange prévient, il ne faut surtout pas essayer de l'attraper : "L'idée c'est plutôt de le laisser à vue, et si jamais il est enfermé dans une grange ou un jardin, il faut nous appeler parce qu'on ne peut l'attraper que par la queue, jamais avec des filets, on risquerait de lui briser la queue, les pattes ou le cou et là on le perdrait totalement."

Bonnie et Clyde étaient deux criminels américains, spécialisés dans l'attaque à main armée de banques lors de la grande dépression, au début des années 30. Ils auraient tué quatorze personnes en trente mois et sont devenus de véritables icones dans la culture populaire, notamment grâce au film d'Arthur Penn "Bonnie et Clyde", en 1967, où les protagonistes sont interprétés par Warren Beaty et Faye Dunaway.

De nombreuses chansons leurs sont également consacrés, comme celle, éponyme, de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot, en 1968.

Quoi de plus normal, finalement, que Clyde soit recherché par les forces de l'ordre ?