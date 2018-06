Monteton, France

En Occitanie, on connait bien Montcuq dans le Lot, Lombez, dont les habitants sont des Lombéziens, ou encore Condom dans le Gers, très appréciée des anglais. C'est dans un département limitrophe qu'a lieu cette année la réunion des villages aux noms insolites : Monteton, village de 315 habitants, situé au nord de Marmande.

Des guirlandes de soutiens-gorge partout dans le village

Pour accueillir les représentants des villages de l'association des communes au nom burlesque, les 7 et 8 juillet prochain, les habitants ont eu l'idée d'installer des guirlandes de soutiens-gorge. "A une réunion de préparation, j'ai dit : je vous averti, je ne vais pas faire faire des guirlandes avec des fleu-fleurs et des machins de gauche et de droite, explique la maire, Geneviève le Lannic. Alors quelqu'un a lancé l'idée : on fera des guirlandes de soutifs."

Un appel au don de soutiens-gorge

La commune a donc lancé un appel au don, qui a rencontré un certain succès. Les cartons de soutiens-gorge s'empilent, et la municipalité espère bien réussir à faire 500 mètres de guirlande.

Et on prévient : pas de vulgarité, juste de l'humour, il s'agit surtout de faire parler du village et d'attirer du monde à la fête. Chaque année, le congrès attire le public. 25 communes seront représentées, parmi lesquelles les voisines Cocumont, Bourgougnague, Moncrabeau, mais aussi Vinsobres, dans la Drôme, Saint-Pompont en Dordogne ou encore Arnac-Laposte en Haute-Vienne. Et pour cette édition, Monteton envisage un jumelage avec Messein, en Meurthe-et-Moselle