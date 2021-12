Montigny-lès-Metz : ils courent pendant 24 heures sans interruption pour le Téléthon

Ils ont parcouru à pied près de 1.440 kilomètres, l'équivalent de Metz - Marseille aller-retour, pour soutenir la 35eme édition du Téléthon. Elèves, enseignants, parents et amateurs de sports ont couru sans interruption pendant 24 heures autour de l'établissement spécialisé médicoéducatif de "Le Dame la Horgne", à Montigny-lès-Metz, en Moselle. Une boucle de 300 mètres répétée plus de 4.800 fois par les quelques 200 participants.

2.000 euros de dons en 24 heures

Malgré la boue, la pluie et le froid de la nuit, la course s'est déroulée sans interruption, de 9 heures ce vendredi et jusqu'à 9 heures ce samedi. Un défi fou mené par Paul Grunewald, le professeur de sport : "Les élèves se sont relayés de 9 heures à 15 heures, puis sont rentrés chez eux, et après on a ouvert au public extérieur." Des amateurs sont ainsi venus prêter main forte à l'équipe enseignante pour un relai nocturne. "On a eu une forte mobilisation, des clubs de sport, des parents, des citoyens de Montigny jusqu'à une heure du matin", décrit Stéphane Rognon, le directeur de l'établissement scolaire.

Le parcours de 300 mètres alterne entre la cour de récréation, des escaliers, un petit chemin de terre qui longe le terrain de football pour ensuite déboucher devant le bâtiment. Le paysage ne change donc pas énormément, mais l'équipe enseignante a su varier les plaisirs. "On a varié les tours, en faisant des passes avec un ballon, en canard, en brouette, en marche arrière, les yeux bandés...", énumère Paul Grunewald.

Chacun des tours est comptabilisé sous un petit barnum, où des petites gommettes collées sur les lettres "Téléthon", permettent de s'y retrouver. "Maintenant on fait des croix, et on comptera à la fin", sourit Laura Valet, l'une des enseignantes spécialisées, "600, 700... en tout on en fait 4.806." Plus du double de l'objectif fixé initialement. Même succès pour les dons : 2.000 euros ont été récoltés et seront reversés au Téléthon.