Montigny-lès-Metz : un match de football insolite entre plusieurs mascottes

Le club de l'Excelsior Cuvry a organisé un match de football très particulier ce dimanche. Au stade du Canal de Montigny-lès-Metz, six mascottes, dont Grayou du FC Metz, ont disputé une partie d'un quart d'heure. Un projet dans le cadre du "Vrai Foot Day" organisé par le magasine So Foot.

Montigny-lès-Metz, France

oSoL'image était assez spéciale ce dimanche au stade du canal de Montigny-lès-Metz. En ouverture du match de l'équipe fanion de l'Excelsior Cuvry, une partie pour le moins... atypique a été disputée. Six mascottes mosellanes ont fait le déplacement pour jouer une rencontre pendant un quart d'heure. Parmi les têtes d'affiche, Grayou, mascotte du FC Metz, mais aussi "Pandzucic, le panda du club-organisateur, le lion du Zoo d'Amnéville, le kangourou du "Trampoline Parc" de Moulins-lès-Metz, le renard de PokeyLand de Fey et le dragon de Waves à Augny.

Un projet récompensé

Sous les mascottes,ou a été retenu par le magasine So Foot dans le cadre de son "Vrai Foot Day". Ce dernier a élu 23 projets venus de toute la France de plus de 900 clubs pour mettre en avant le football amateur. L'Excelsior Cuvry est le seul de Lorraine à avoir obtenu l'aval de So Foot. "L'idée, c'est de rassembler et c'est ce que ce genre d'événements peut faire, au delà du côté convivial", confie Thibault Philippi, président du club fondé en 2011. A noter que le premier prix a été décerné à des Bretons qui ont organisé un derby entre deux équipes issues de deux communes homonymes : La Chapelle-Neuve. "Il y avait aussi un tournoi de frappes en état d'ébriété avec des lunettes qui permettent de simuler cet état", poursuit Thibault Philippi.

Grayou a rendu une très belle copie dans les buts. © Radio France - Arthur Blanc

Sous les mascottes, des jeunes de l'équipe des moins de 17 ans de l'Excelsior Cuvry, pas habitués à jouer dans des tenues pareilles. "C'est le sauna", confie David, déguisé en lion du zoo d'Amnéville, qui s'est toutefois targué d'inscrire 4 buts au cours du match. "Mes coéquipiers veulent que je joue toute l'année en mascotte du coup", ironise-t-il. Sur le terrain, les gestes sont hésitants, mais la star du jour, Grayou a séduit le public depuis son poste de gardien de but. "Il est très bon, j'aurais aimé le voir en joueur de champ", explique Christophe, venu assister à ce match. En tout cas, les enfants du club ont profité de ce moment pour se prendre en photos avec ces footballeurs du dimanche.