Montlouis-sur-Loire : il traverse la pelouse entièrement nu, le club porte plainte pour exhibition sexuelle

Lors du match opposant l'AS Montlouis-sur-Loire à Amilly (4-1) ce samedi soir, un homme a interrompu le match en traversant le terrain. Il était complètement nu. Le club a porté plainte pour exhibition sexuelle. L'homme, après sa traversée sur la pelouse, n'a pas été retrouvé.

C'est une histoire qui peut paraître amusante mais qui n'a pas du tout fait rire le club de football de Montlouis-sur-Loire. Samedi soir, lors de la quatrième journée du championnat de régional 1, un homme a interrompu le match opposant l'équipe locale à celle d'Amilly (4-1). Et d'une manière assez spectaculaire. L'homme a tout simplement traversé le terrain en courant, complètement nu, avec pour seul vêtement ses lunettes sur la tête.

Plainte pour exhibition sexuelle

Le vice-président du club a porté plainte pour exhibition sexuelle. Plainte contre x car la personne était inconnue au bataillon. En plus, après avoir traversé la pelouse, l'homme a continué à courir sans s'arrêter un seul instant et personne ne peut donner un signalement assez fiable pour le retrouver. Et qui sait, peut-être qu'il court toujours.