Montluçon : après une rencontre sur un péage, deux gilets jaunes se disent "oui"

Montluçon, France

"Je lui ai confié mon drapeau en lui demandant d'en prendre soin" se souvient Ennrick. Ce jour du 8 décembre, Christel lui rétorque qu'il ne s'agit pas de son drapeau dont elle a envie de prendre soin. Un peu plus de deux mois plus tard, les voilà à la mairie de Montluçon pour échanger leurs vœux. "C'était une évidence, on avait hâte de se marier" racontent les deux tourtereaux à la sortie de la mairie. Simplement accompagnés par leurs témoins, Ennrick et Christel se sont donc mariés ce samedi, vêtus de leurs gilets jaunes. "C'est symbolique, c'est ainsi que tout a commencé" explique Ennrick.

Tellement symbolique qu'après avoir officialisé leur union, ils se sont immédiatement rendus à la gare de péage de Bizeneuille pour rééchanger leurs voeux, et leurs alliances, avec beaucoup d'émotions. Entre les camions et les sorties de voiture, Ennrick a tenu à lire un discours amoureux à sa nouvelle épouse, en larme. Sur place, les gendarmes les ont pris en photo, "c'est mieux que les accidents".

Les deux amoureux se sont dit "oui" vêtus de gilets jaunes. © Radio France - Maud Calvès

Ennrick est sans emploi, Christel est auxiliaire de vie. Les deux amoureux, bien qu'ils aient porté leurs gilets jaunes pour le plus beau jour de leur vie, se disent déçus de la tournure du mouvement et ne participeront plus aux manifestations. Ils reconnaissent tout de même que ce mouvement, a bouleversé leur vie.