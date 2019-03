Montmartin-sur-mer dans le top 40 des plus belles plages d'Europe

"Nous sommes très fiers de ce classement ! " réagit le maire alors que la plage de sa commune a séduit les rédacteurs de The Guardian..le quotidien anglais vient de la classer parmi les 40 plus belles plages d'Europe.

The Guardian classe la plage de Montmartin sur mer parmi les plus belle d'Europe

Montmartin-sur-Mer, France

Les Anglais sont tombés sous le charme de la plage de Montmartin-sur-mer, sur la cote ouest de la Manche, au sud d'Agon Coutainville. Une plage qui a séduit les rédacteurs deThe Guardian. Le quotidien anglais la classe parmi les 40 plus belles plages d'Europe et les 5 plus belles françaises.

Montamartin-sur-mer figure parmi les plus belles plages d'Europe de la Grèce à l'Europe du Nord - capture d'écran

De quoi rendre très fier le maire Norbert Guilbert. "Ce n'est pas une surprise, nous avons un site formidable avec une vue sur toute la pointe d'Agon, le havre de la Sienne et aussi un marnage très important sur toute la cotes ouest, ce qui permet d'avoir des plages immenses" Et le maire croit que ça peut faire une belle page de pub à la commune