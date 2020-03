Montpellier, ville où les clients Uber oublient le plus d'objets

L'entreprise de transport Uber publie un classement des objets le plus souvent oubliés dans les voitures par les clients. Le téléphone arrive en numéro 1 et Montpellier est la ville française la plus tête en l'air.

Pour la quatrième année consécutive, l'entreprise de transport Uber publie un classement des objets le plus souvent oubliés dans les voitures par les clients. Et on apprend que Montpellier est la ville où le plus d'objets ont été oubliés proportionnellement au nombre de courses. Montpellier est devant Nantes et Bordeaux sur le podium.

Le téléphone, objet le plus souvent oublié

Les oublis ont lieu en général les vendredis et samedis soirs, entre 22h et minuit. L'objet le plus égaré, pas seulement dans l'Hérault mais dans toute la France, c'est le téléphone puis des vêtements et un sac. Assez classique me direz-vous.

Mais dans leurs voitures les chauffeurs Uber retrouvent parfois des choses beaucoup plus étonnantes. L'entreprise dresse la liste de 35 objets insolites réclamés par les clients. On y trouve une prothèse auditive, une tondeuse, une combinaison de ski, un slip, un matelas à eau ou encore deux foies gras.

Et aux États-Unis, c'est pire. On a déjà retrouvé de la viande, une fausse dent, des cartes de tarot pour chats, une tente pour chien avec des coussins bleus à l'intérieur et des souris à manger pour un serpent de compagnie.