Montpellier prend des ailes sur un panneau d'autoroute sur l'A 750, cherchez l'erreur !

La ville de Montpellier pourrait bien s'envoler ! Certains panneaux d'autoroute ont été récemment ajoutés sur l'A 750. Mais un employé étourdi a fait une énorme faute d'orthographe. Ainsi en arrivant de Clermont l'Hérault, à hauteur de la sortie de Gignac, Montpellier est écrit avec 3 L...

On connaissait la ville de Montpelier aux Etats-Unis avec un seul L, voilà que la capitale de l'Hérault prend des ailes.

Je ne comprends pas que de la fabrication à l'installation personne n'ait rien vu !

C'est Maryse, qui nous a signalé cette énorme faute. "Je rentrai de chez ma fille à côté de Béziers, et en bifurquant de la A 75 vers l'A 750 je vois un panneau central avec écrit Montpellier avec trois L. Je me suis dit que j'avais rêvé "tu as mal lu, c'est pas possible". Donc je continue, et juste avant Gignac à nouveau, je revois la même faute d'orthographe avec Montpellier écrit avec trois L, donc je me gare avec prudence sur la bande d'arrêt d'urgence pour prendre la photo. Je suis enseignante et quand je vois des fautes, ça m'interpelle. Je ne comprends pas que de la conception du panneau jusqu'à la pose, personne n'ait rien vu ! C'est l'incroyable. Incroyable mais vrai."

Maryse a cru qu'elle avait mal vu ! Copier

Le maire de Gignac, Jean-François Sotto n'avait pas encore remarqué cette erreur. "Il n'y avait pas de panneau à cet endroit jusque-là. C'est un nouveau panneau. Je suis très surpris, un peu amusé, c'est certain. Heureusement, ils n'ont fait de faute sur le nom de Gignac !"

On image que ces panneaux ne resteront pas longtemps et que la direction interdépartementale des routes qui a en charge l'exploitation de ce tronçon va prochainement les remplacer. Nous n'avons réussi à joindre personne à la DIR.

En attendant, les automobilistes savourent cette incongruité qui en fait sourire plus d'un.