Montpellier : une entreprise locale est au CES de Las Vegas

Montpellier, France

Parmi les plus de 4 000 exposants au CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas, on peut trouver le stand de K-invent. Elle fait partie des cinq entreprises héraultaises sélectionnées pour être présentes à ce salon mondialement connu pour récompenser les meilleures innovations technologiques. Depuis 2017, l'entreprise K-invent, implantée à Montpellier, conçoit des objets qui aident kinésithérapeutes et médecins à améliorer leurs programmes de rééducation. « On conçoit des capteurs qui mesurent la force, l'équilibre et le mouvement du patient », explique Benoît Greco, responsable produits.

Ces capteurs sont ensuite implantés dans des objets utilisés par les médecins pour aider leurs patients à retrouver leur mobilité. « On va alors pouvoir faire de l'évaluation, de l'exercice et proposer des jeux ludiques aux patients », ajoute Benoît Greco. Ces objets connectés permettent un suivi continu de l'évolution du patient. À chaque nouvelle séance, le médecin peut voir les progrès réalisés et donc adapter ses exercices de rééducation. Cette innovation est destinée à tout le monde, assure Benoît Greco : « Que ce soit une entorse ou une rupture des ligaments croisées, un enfant ou une personne âgée. »

Objectif : s'implanter aux États-Unis

L'entreprise a une vingtaine de partenaires dans le département de l'Hérault, dont le MHR (Montpellier Hérault Rugby), et est déjà implantée dans une trentaine de pays. Mais pour Anathase Kolias, le fondateur de l'entreprise, avoir un stand au CES de Las Vegas, salon mondial des nouvelles technologies, est un moyen de s'implanter outre-Atlantique : « On est très content d'être là, c'était notre objectif de 2020. L'Amérique du Nord est un marché qui représente plus que tous les autres pays réunis, on s'y intéresse de très près », avoue le chef d'entreprise. Il a déjà prévu de rencontrer des journalistes locaux, pour donner plus de visibilité à son entreprise, mais aussi des investisseurs pour essayer de s'implanter de manière durable sur le sol américain.