Le poney qui s'est echappé d'un pré et qui a provoqué de gros bouchons mercredi entre Noizay et Amboise attend son propriétaire aux Ecuries du Perchais à Montreuil-en-Touraine. Le haras lance du coup un appel sur Facebook.

Montreuil-en-Touraine, France

Nous vous relations en mileu de semaine l'histoire de ce poney qui a provoqué de gros bouchons mercredi soir sur la levée de la Loire entre Noizay et Amboise. Les gendarmes et les pompiers ont été mobilisés en nombre sur le terrain pour tenter de récupérer un poney qui s'était échapper de son pré, et non pas du haras de Montreuil-en-Touraine, les Ecuries du Perchais.

L'animal n'a pas voulu se laisser attraper facilement puisque la "chasse au poney" a duré jusqu'à 20h45 où il a pu être immobilisé et capturé.

Un appel sur Facebook pour chercher le propriétaire

Les Ecuries du Perchais à Montreuil-en-Touraine précisé qu'il s'agit d'un poney entier, de robe noir et d'une taille C est très peu manipulé ni dressé et peut avoir des réactions dangereuses si on ne connaît pas les chevaux. Après sa mésaventure, il a reçu les soins nécessaires mais le propriétaire reste introuvable d'où cet appel sur les réseaux sociaux.