Montreux-Château : Christian et Viviane ne sont plus obligés de vivre dans leur camping-car

Après un an et demi passé à regarder les travaux de leur maison depuis leur camping-car, Christian et Viviane Benoît ont retrouvé le sourire. Le chantier de leur maison à Montreux-Château s'est enfin débloqué. Il ne bougeait plus depuis septembre 2022, à cause d'une ligne à haute tension située seulement à trois mètres cinquante au-dessus de la future maison. Trop dangereux pour le constructeur (Maison Brand à Colmar) et ses ouvriers. Le 29 décembre 2022, France Bleu Belfort-Montbéliard était allé à la rencontre de Viviane et Christian. Et, visiblement, ça a payé !

"On s'est dit qu'on allait dormir le reste de notre vie dans le camping-car", se souvient Christian © Radio France - Alexandre Lepère

Fin du bras de fer entre Enedis et le constructeur

Le permis de construire est modifié : le toit de la maison sera finalement abaissé par le constructeur. La ligne à haute tension, source de la discorde, sera réhaussée de deux mètres par Enedis. Cela permettra de terminer les travaux en toute sécurité. "On n'en dormait presque plus", soupire Christian, soulagé.

L'appel lancé sur France Bleu Belfort-Montbéliard s'est finalement révélé efficace : une mise sous pression du constructeur révélé par Christian. "Il nous a appelé car il a entendu dire que l'histoire se racontait dans le secteur." La peur d'une mauvaise "publicité" ? "Finalement ça s'est bien passé" se réjouit le retraité, avec un accord trouvé entre toutes les parties. "Je suis apaisée" confirme Viviane, son épouse, qui rêve maintenant de reprendre la route dans le camping-car... uniquement pour les vacances !

Le chargé d'affaires d'Enedis nous demandait 200 000 euros, on s'est dit qu'on allait dormir le reste de notre vie dans le camping-car", se souvient Christian. Aujourd'hui, il remercie chaleureusement sa radio. Car, si tout va bien, les travaux se termineront à la fin de l'été. Remise des clés prévue le 27 août.