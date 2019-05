Monts : 48 projets en compétition ce week-end pour le salon des jeunes inventeurs

Monts, France

Ce week-end, les 18 et 19 mai, se déroule la 23 ème édition du salon des jeunes inventeurs de Monts. Au total, 48 projets seront présentés au public et au jury. Le premier prix (on en compte 16) permet d'obtenir son billet pour le concours Lépine. La ville de Monts verse aussi un prix de 1.000 euros au vainqueur. Les projets sont portés par des jeunes de 11 à 25 ans. Depuis sa création en 1997, le salon des Jeunes Inventeurs et Créateurs a accueilli plus de 1.000 inventeurs et leurs inventions.

Entre 3.000 et 4.000 curieux

Cette année on trouve un jeu de petits chevaux pour personnes handicapées, un système d'escalade sécurisé, des horloges intelligentes.....bref le génie de ces "Géotrouvetout" est sans limites. C'est ouvert le samedi de 10h à 19h (où il y aura une course de caisses à savon) et le dimanche de 10h à 17h à l'espace Jean Cocteau. Entrée libre. L'année dernière la manifestation a attiré entre 3.000 et 4.000 personnes