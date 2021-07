Monument préféré des Français : Stéphane Bern a un faible pour la place Stanislas à Nancy

Vous avez jusqu'à ce jeudi 22 juillet à midi pour voter pour "le Monument préféré des Français". Après le Lion de Belfort en 2020, le beffroi d'Arras il y a six ans et le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse en 2014, l'animateur Stéphane Bern dévoilera le site gagnant de cette année sur France 3, en partenariat avec France Bleu, à l'occasion des 38ème Journées européennes du Patrimoine des 18 et 19 septembre.

Sur 42 monuments présélectionnés, il n'en reste plus que 14 en compétition pour la finale, dont la Place Stanislas à Nancy ! Que choisir ? France Bleu a posé la question à Stéphane Bern, que préfère-t-il lui ? "C'est très compliqué", confie-t-il, "moi même j'avoue j'aime les Hospices de Beaune, les tours de la Rochelle, et puis la place Stanislas j'aime beaucoup, parce que j'ai vécu à Nancy enfant, c'est vrai que j'ai une grosse sympathie pour la place Stanislas à Nancy". Stéphane Bern ajoute "de toute façon, ils ont tous gagné, tous ont bénéficié d'une exposition à la télévision, tous ont été mis à l'honneur, c'est très important de participer à cette compétition, il faut que tous bénéficient de cette manne touristique".

Vous pouvez voter pour la Place Stanislas jusqu'au jeudi 22 juillet 12h

Pour voter il suffit de cliquer sur la photo du monument choisi, sur le site de l'émission https://www\.francetelevisions\.fr/et\-vous/participer\-a\-une\-emission/le\-monument\-prefere\-des\-francais\-2915 ou par téléphone au 32 45 (0,80€/min+prix appel)

Les monuments en lice : le Château de Falaise dans le Calvados, la Propriété Caillebotte dans l’Essonne, le Château de Pierrefonds dans l’Oise, la Place Stanislas de Nancy en Meurthe-et-Moselle, le Pont-Canal de Briare dans le Loiret, les Tours de La Rochelle en Charente-Maritime, le passage Pommeraye à Nantes dans la Loire-Atlantique, les remparts de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine et l’Hôtel-Dieu de Beaune en Côte-d’Or. La rotonde ferroviaire de Chambéry en Savoie, la Citadelle de Bonifacio et l’escalier du Roy d’Aragon en Corse du Sud, le Pont du Gard et le Théâtre antique d’Orange dans le Vaucluse et le Jardin de Balata à Fort-de-France en Martinique.

