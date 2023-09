"Monumental Tour" à Nancy, un concert électro à 270° sur la place Stanislas ce vendredi

La place Stanislas de Nancy s'offre un concert électro XXL ce vendredi 15 septembre à l'occasion du 40e anniversaire de son inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco. Le joyaux de Nancy accueille le "Monumental Tour" de 19h30 à 22h30, avec quatre artistes perchés sur le balcon de l'Hôtel de Ville, dont le DJ Michaël Canitrot en tête d'affiche de ce concept qui mêle musique, projections lumineuses et patrimoine historique.

Un show en son et lumière à 270°

Vous avez aimé les spectacles "La Belle Saison" organisés cet été par la mairie ? Vous allez adorer "Monumental Tour" ! Le concert électro reprend le même modèle de "mapping", ces projections lumineuses sur les bâtiments de la place Stanislas, de l'Opéra National de Lorraine, jusqu'aux façades des restaurants situées en face, en passant par l'Hôtel de Ville. "C'est en lien avec le patrimoine, c'est vraiment le concept "Monumental Tour" de faire dialoguer musique et patrimoine, décrit Michaël Canitrot, installé à ses platines, et il y aura un vidéo mapping à 270° qui va m'accompagner."

C'est la principale différence avec "La Belle Saison", là le DJ va pouvoir partir en improvisation musicale, les techniciens lumières devront alors calibrer la centaine de projecteurs pour suivre son rythme. "Il va pouvoir sortir du chemin [programmé en amont NDLR] pour ensuite évoluer sur une partie complétement live", détaille Michael Trochu, technicien en charge de la centaine de projecteurs braqués sur les bâtiments, on va le suivre manuellement, et ensuite il va pouvoir se raccrocher sur son fil rouge."

15.000 personnes, le plus gros public de "Monumental Tour"

La place Stanislas est le 15e concert de la tournée "Monumental Tour" qui a déjà fait vibrer la cathédrale de Laon, le Palais Royal de Paris ou encore le Mont-Saint-Michel, mais le show à Nancy sera celui qui attirera le plus de monde : 15.000 personnes. Elles vont pouvoir profiter d'une piste de danse de plus de 13.000 m². Un décors du XVIIIe siècle que l'on connait bien, avec la statue au centre, l'opéra national de Lorraine, les grilles en fer forgé et les terrasses des restaurants.

"C'est la plus belle place d'Europe, même du monde", sourit Michael Canitrot, ce qui est incroyable, c'est que vendredi soir on aura des gens qui viendront d'Allemagne, de Hollande et même d'Israël, qui viendront spécialement pour l'événement." D'un point logistique, les installations sonores et lumineuses, déjà présentes pour "La Belle Saison", ont facilité le travail des techniciens. "On a rajouté des enceintes pour ambiancer les gens correctement et puis on a rajouté un peu près 90 à 120 lumières", détaille Martin Javouret, responsable technique du "Monumental Tour".

Programmation, jauge maximum et restauration

Le concert va débuter à 19h30, avec quatre DJ différents :

19h30 : Gatz

20h00 : Leblanc

20h30 Awen

21h30 Michael Canitrot, accompagné par un "mapping vidéo

Le public est invité à venir dès 18 heures car une fois que la jauge maximale de 15.000 personnes sera atteinte, la sécurité fermera les barrières. Il faudra alors patienter que d'autres spectateurs sortent pour espérer avoir une place. L'ensemble du concert est gratuit et accessible par les différentes entrées de la place Stanislas : l'angle des rues Gambetta et des Dominicains, la rue Stanislas, depuis les places de la Carrière et Vaudémont, place Nelson-Mandela, la rue Sainte-Catherine et l'angle des rues Lyautey et Préfet-Claude-Erignac.

Pour ce qui est de la restauration et des boissons, les terrasses seront toujours accessible lors du concert. Des toilettes seront installées rue Sainte Catherine et au niveau de la place Nelson Mandela.