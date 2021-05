Morbihan : à Sarzeau, le mystère demeure après la découverte d'une bouteille sur des rochers

C'est un mystère qui demeure à Sarzeau, dans le Morbihan. En février 2021, un couple d'habitants de la commune et leurs petits-enfants découvrent sur les rochers de la plage de Penvins une bouteille recouverte de coquillages. Quand ils l'ouvrent, ils découvrent à l'intérieur un message rédigé en anglais et en espagnol et un billet de deux dollars. Cette bouteille a été lancée d'un paquebot de croisière "le Carnival Liberty" qui navigue au large de Porto-Rico dans les Caraïbes. Elle aurait mis plus de deux ans à traverser l'océan Atlantique et à parcourir plus de 6500 kilomètres grâce au puissant courant du Gulf Stream.

L'appel du couple de Sarzeau

Selon les premières recherches menées, l’expéditeur habiterait Chula Vista, une ville située près de San Diego en Californie mais il n'a pu à ce jour être retrouvé. Ces habitants de Sarzeau lancent donc un appel sur la page Facebook de la mairie pour essayer de recueillir des renseignements qui permettraient d'identifier le lanceur de la bouteille. "Si vous souhaitez les aider à identifier l'auteur de ce message, envoyez un mail à contact@sarzeau.fr, nous vous mettrons en contact avec ce couple ! " peut-on lire sur la page Facebook de la mairie.