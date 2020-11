Morbihan : elle remplace les clients de son restaurant par des peluches

Surprise ce week-end pour les habitants du centre-ville de Brec'h dans le Morbihan. En passant devant "Le bar breton", ils ont pu admirer de grosses peluches installées en terrasse. Un éléphant attablé avec un ours, un panda discutant avec un dragon. Pour rendre la vie plus festive, la gérante, Magalie Le Floch, a sorti les peluches de ses enfants de leurs chambres.

Nous sommes tous des enfants quand on regarde ces peluches.

"Sur les réseaux sociaux, j'ai vu des images de l’orchestre national d'Occitanie avec des peluches dans les gradins d’un théâtre. Ça a fait tilt. Nos enfants ont de grosses peluches dans leur chambre, je suis allé les chercher. J'en ai mis trois sur une table et j'ai posté un message sur Facebook en disant que j'en cherchais d'autres pour organiser un banquer...deux heures plus tard ma terrasse était complète," raconte Magalie Le Floch. "Beaucoup de gens passent devant le bar avec le sourire. Nous sommes tous des enfants quand on regarde ces peluches."

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont d'ailleurs posté des photos de leur visite. A cause du confinement Magalie Le Floch ne peut plus recevoir de clients dans son restaurant mais elle continue la vente à emporter. "Il faut essayer de maintenir du lien avec les gens. Ce n'est déjà pas évident en automne mais là nous n'avons plus de spectacle, plus de musique, plus de projection de documentaire. C'est compliqué," avoue la gérante. En attendant, les peluches vont continuer d'animer son restaurant. Cinq d'entre elles seront données au centre communal d'action sociale de Brec'h.