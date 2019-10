A l'occasion de la semaine du sommeil organisée à Grand-Champ dans le Morbihan, la commune lance un concours du plus beau pyjama. Les internautes sont invités à envoyer leurs photos puis à voter à partir du lundi 14 octobre.

Morbihan : Grand-Champ organise le concours du plus beau pyjama

Il faudra choisir votre plus beau pyjama pour espérer l'emporter !

Grand-Champ, France

La commune de Grand-Champ près de Vannes dans le Morbihan ne manque pas d'humour et elle le prouve en organisant un concours original qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. La ville de 5.300 habitants lance un concours du plus beau pyjama !

Le principe est simple. Les participants sont invités à se prendre en photo dans leur pyjama préféré et à faire parvenir ce cliché à la mairie. Les photos seront publiées à partir du lundi 14 octobre sur la page Facebook de Grand-Champ. "Nous avons déjà réceptionné une dizaine de photos et nous pouvons les accepter jusqu'à lundi soir minuit au plus tard," explique Sylvaine La Gallo en charge de la communication. Les internautes pourront ainsi voter pour leur pyjama favori. La photo est à envoyer par mail à l'adresse suivante : communication@grandchamp.fr. Le nom du gagnant sera communiqué vendredi 18 octobre.

Une semaine d'animations autour du sommeil

Ce concours est réalisé dans le cadre de la semaine du sommeil organisée par la commune. "Le sommeil est très important à tous les âges mais pas toujours bien pris en compte. Voilà pourquoi la commune a choisi d'aborder ce sujet," ajoute Sylvaine Le Gallo. Dès lundi, une chronobiologiste animera une conférence sur le sommeil. Plusieurs animations sont prévues tout au long de la semaine. Une clinique pour doudous va notamment voir le jour. Le programme complet est à retrouver sur le site de la mairie.