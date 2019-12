Morbihan : Le refuge d'Inzinzac organise le noël des animaux

A l'approche de fêtes, le refuge d'Inzinzac (Morbihan) organise son traditionnel Noël des animaux, le 7 et 8 décembre 2019. Le but est d'organiser des animations tout au long du week-end et peut-être trouver des familles pour adopter les animaux.