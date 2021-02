VIDÉO - Morbihan : les glissades sur le verglas de ces trois collègues, hilares, font le buzz sur Internet

Joël et David se sont retrouvés coincés à cause du verglas à Saint-Jean-Brévelay chez leur collègue François, vendredi 12 février. Ils ont enchaîné les glissades, et les fous rires, dans une rue en pente. La vidéo a été partagée plus de 1000 fois sur Facebook.