Morbihan : participez au concours de la coiffure la plus moche du confinement

Un mois après le début du confinement vous avez peut-être déjà craqué. Un coup de ciseau mal placé sur une frange trop longue, un passage de tondeuse trop insistant sur le crâne de votre enfant... Il suffit parfois de pas grand chose pour louper une coupe de cheveux.

J'ai du mal à reconnaître certains clients - Elie Renou

Comme de nombreux autres commerces, les salons de coiffure sont aujourd'hui à l'arrêt, sauf que nos cheveux eux continuent de pousser. Cette situation inédite a donné une idée à Elie Renou, coiffeuse à Larré, une petite commune nord-est de Vannes (Morbihan).

Sur la page Facebook de son salon de coiffure elle a lancé le concours de la coiffure la plus moche du confinement. "J'ai reçu quelques coups de fil de clients qui me demandaient comment rattraper une coupe ratée. Certains j'ai eu du mal à les reconnaître," sourit-elle. Ces appels et messages lui ont donné l'idée de créer ce concours. "Pour continuer à garder le sourire parce qu'au fond la situation n'est pas très drôle. On se demande tous quand et comment nous allons pouvoir ouvrir nos salons. Il va falloir trouver des solutions pour se protéger et protéger nos clients," confie la coiffeuse.

Un jury de commerçants pour désigner les gagnants

En attendant, si vous avez raté votre coupe, que vous disposez d'une bonne dose d'auto-dérision ou si vous êtes créa'tifs n'hésitez pas à poster votre photo sur la page Facebook d'Elie Coiffure où l'on peut déjà voir les photos de nombreux participants. Vous avez jusqu'au 24 avril. Un jury de commerçants de Larré (au milieu) désignera deux coiffures "moches" : une pour les hommes et une pour les femmes. Des forfaits sont à gagner !