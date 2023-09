Morbihan : récemment licenciée, elle gagne 109 millions d'euros à l'Euromillions

Elle préfère garder l'anonymat… et on peut la comprendre. La gagnante bretonne de l'Euromillions s'est manifestée auprès de la Française des jeux qui en dit un peu plus sur cette joueuse très occasionnelle qui a validé son ticket flash le 1er septembre au Kernevel à Larmor-Plage dans le Morbihan. Et qui a donc gagné 1 09 millions d'euros, plus gros gain en Bretagne .

S'investir dans l'associatif

C'est donc par hasard que cette quinquagénaire joue, ignorant le montant du jackpot. Et, une fois le tirage effectué, elle passe son ticket dans une borne qui lui indique un gain. Elle pense alors avoir remporté quelques dizaines d'euros tout au plus, explique la FDJ. Mais c'est en rentrant chez elle et en regardant sur internet qu'elle comprend qu'elle a gagné bien plus. Elle cache donc son ticket dans son sac à main. "J’ai même tondu la pelouse avec mon sac sous l’épaule", plaisante-t-elle, citée par la Française des jeux.

Un beau coup de pouce du destin puisque cette femme avait été récemment licenciée. "Je m’inquiétais beaucoup, mais je n’ai plus la pression du travail désormais", explique-t-elle. Son objectif, désormais, est de s'investir dans l'associatif. Pas de folie des grandeurs pour la gagnante qui souhaite tout de même s'acheter une maison, elle qui n'a jamais été propriétaire, puis s'offrir des voyages.