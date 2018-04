Bretagne et Loire-Atlantique : l'odeur désagréable provenait de la raffinerie de Donges

Par Loïck Guellec, France Bleu Armorique, France Bleu Breizh Izel, France Bleu Loire Océan et France Bleu

Une odeur mystérieuse et désagréable a été ressentie toute la matinée de samedi dans le Morbihan et en Loire-Atlantique. En cause : un échappement de gaz sur une des unités de la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire. Le problème a été réglé indique la raffinerie.