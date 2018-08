Carentoir, France

C'est ce qu'on appelle des chantiers internationaux. Chaque année durant l'été des jeunes quittent leur pays d'origine pour venir rénover bénévolement un élément du patrimoine. Des associations encadrent ces échanges comme Concordia qui propose des chantiers partout en France. En Bretagne, c'est un petit pont de pierre, le pont de Galny, situé à Carentoir dans le Morbihan, qui doit être restauré.

"C'est incroyable"

Malgré la chaleur, 6 jeunes pataugent dans la boue bottes aux pieds. Logique car ils sont en train de remonter la pile d'un petit pont de pierre qui enjambaient un cours d'eau. Soulever des cailloux ce n'est pas de tout repos reconnait Fernando un jeune mexicain de 23 ans mais "c'est incroyable" avoue-t-il "j'aime beaucoup être ici, c'est bien pour le corps et l'esprit". A côté Oscar, un malien de 17 ans, est à la brouette pour transporter des cailloux. Même si c'est dur, il veut comme ses camarades remonter la pile du pont au plus vite. "On travaille dans la boue, un moment on avait l'eau qui arrivait au-dessus des bottes" explique Jordi 28 ans, originaire du sud-ouest, qui encadre le groupe "mais ça ne nous décourage pas, on voit cela avec le sourire et parfois on chante et on se dit des blagues, c'est ça l'essentiel".

Oscar d'origine malienne © Radio France - Loïck Guellec

"De l'énergie positive"

Jordi a l'expérience des chantiers internationaux "il y a de la vie, parler d'autres langues c'est excellent, il y a beaucoup d'énergie positive ici et ça c'est vraiment agréable" . Des jeunes qui travaillent et vivent ensemble pendant 3 semaines, une véritable aventure humaine pour eux. Une telle expérience c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de la population locale. Elena, 21 ans, qui vient de Séville en Espagne, témoigne dans un français parfait : "tout le monde a été super accueillant ici, ils nous ramènent des gâteaux. J'aime beaucoup la Bretagne".

Bientôt la relève

Dans les prochains jours, des japonais et des russes remplaceront les mexicains et les espagnols. D'ici la fin de l'été le pont devrait être remonté.

Plus d'infos : le site de Concordia, association de chantiers internationaux