Moréac : le GRIMP mène un exercice d'évacuation en haut d'une éolienne

Les pompiers du GRIMP du Morbihan, le Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux, s'est entraîné à l'évacuation d'une personne blessée, à 78 mètres de haut, dans la nacelle d'une éolienne.

Les pompiers du GRIMP du Morbihan s'entraînent 4 fois par an à l'évacuation d'une personne coincée dans une éolienne. Dans ce cas, c'est à Moréac, près de Locminé, qu'ils ont réalisé leur dernier exercice : un ouvrier blessé se trouve dans la nacelle située à 78 mètres de haut et l'évacuation ne peut pas se faire par le monte-charges et encore moins par l'échelle. Il faut passer par l'extérieur.

La personne à évacuer est là haut dans la nacelle © Radio France - François Rivaud

On commence par monter, à l'aide du palan de l'éolienne, la civière et tout le matériel nécessaire à l'évacuation. Le "colis" met quelques minutes à rejoindre la nacelle.

le matériel nécessaire à l'évacuation est amené par l'extérieur © Radio France - François Rivaud

Et puis vient le temps de la préparation. Il faut être minutieux. Les pompiers du GRIMP du Morbihan assurent une trentaine d'opérations chaque année. Ils peuvent porter secours à une personne tombée d'une falaise. Ils peuvent aussi aider à l'évacuation d'une personne handicapée et dont l'état nécessite un transport à l'horizontale. Ils peuvent aussi venir en aide à un grutier. C'est arrivé à Riantec, sur un chantier. Le grutier ne pouvait plus sortir de la cabine. Il était victime d'un lumbago !

L'évacuation du blessé se fait avec précision © Radio France - François Rivaud

La victime est sortie de l'éolienne par la trappe de la nacelle. Il faut d'abord la mettre en position verticale pour permettre la sortie puis la remettre en position horizontale avant d'entamer la descente. Un pompier accompagne la civière. Ici, Marina, des pompiers de Lorient. Elle donne de temps en temps des coups de sifflet pour que ses collègues interrompent la descente et pour qu'elle puisse rectifier la position de la civière.

Au bout de quelques minutes de descente, la civière arrive enfin au sol © Radio France - François Rivaud

Les pompiers du GRIMP sont une quarantaine dans le Morbihan. Ils sont basés à Vannes et à Lorient.