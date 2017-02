Morteau : comme les harengs à Dunkerque, les saucisses vont être lancées pour le Carnaval

Comme les poissons à Dunkerque, les saucisses vont voler au carnaval de Morteau. Ce sera le 18 mars prochain, et c'est une première. La capitale de la saucisse adopte une tradition ch'ti.

Tout est parti d'une blague entre copains. Le 18 mars prochain, pour le Carnaval de Morteau, les membres de l'harmonie musicale, en charge des animations, lanceront des saucisses, à l'image du Carnaval de Dunkerque où des harengs sont sont lancés sur les carnavaleux.

Une tradition ch'ti à la sauce franc-comtoise

Corentin Meunier, le responsable, assume d'avoir copié les chtis : "C'est vrai que c'est un peu les rois du Carnaval. Dunkerque c'est l'un des Carnaval les plus réputés de France. Et puis autant piocher les bonnes idées d'où elles viennent". Et la bonne idée ce sera donc de lancer des saucisses depuis le balcon de l'hôtel de ville de Morteau. La mairie a déjà donné son autorisation. Mais pas de panique, ni de gaspillage, les saucisses lancées du haut du balcon sont en plastique : "Quand les gens ramasseront les saucisses en plastique, on leur offrira une vraie saucisse de la maison Bouhéret."

La saucisse de Morteau c'est un produit convivial à l'image des gens du Haut-Doubs", Corentin Meunier.

Corentin Meunier espère que les curieux viendront nombreux pour tenter d'attraper le produit phare de la ville : "C'est vraiment un produit réputé, qui est convivial à l'image des gens du Haut-Doubs." Mais pour le moment la question que tout le monde se pose à Morteau c'est qui aura la chance de lancer les saucisses depuis le balcon de la mairie : "On fera peut être un pari la veille pour savoir qui aura l'honneur de faire ça pour la première fois!"

Pour assister au premier lancer de saucisses de Morteau de l'histoire, rendez-vous le 18 mars.