Dans le Cher, la commune de Morthomiers traque le "Gros Dégueu"

Ce tout jeune retraité a donc imaginé une caricature pour dénoncer ces comportements. Le village de Morthomiers en a même fait un auto-collant qui a été distribué dans toutes les boites aux lettres. En réalité, il y a trois espèces de gros dégueu dans l'esprit de son créateur, ces animaux que l'on repère aux traces qu'ils laissent dans la nature : le gros dégueu bâtisseur qui benne ses gravats, au bord des chemins, le gros dégueu covid, un mutant apparu récemment qui abandonne ses masques un peu partout, et le principal, le gros dégueu migrateur : " C'est celui qui voyage " explique Philippe Fromion. " Celui qui se déplace et on retrouve ses traces au bord des routes sous forme de déchets, déchets de nourriture en règle générale, barquettes, canettes, des choses comme ça. C'est lui qui figure sur l'auto-collant. Pour chaque espèce de gros dégueu, j'ai créé une fiche animalière reprenant ses caractéristiques. Une fiche animalière parce que c'est un comportement animal qu'ont ces gens-là."

Philippe Fromion, conseiller municipal à Morthomiers, créateur de "Gros Dégueu " © Radio France - Michel Benoit

Des traces encore plus visibles depuis l'apparition du coronavirus : " Sur des petites routes autour de Morthomiers, on a retrouvé des endroits où les gens venaient manger régulièrement ; ce qui ne se faisait pas il y a deux ans. On pense que c'est lié au coronavirus et à la fermeture de nombreux restaurants. Certains travailleurs qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour déjeuner, mangeaient dans leur voiture sur les petits chemins et laissaient leurs détritus sur place. "

Halte au Gros Dégueu ! © Radio France - Michel Benoit

Le village de Morthomiers a imprimé 500 auto-collants "Halte au gros dégueu" en espérant que cela incitera certains à devenir plus respectueux : " Certains vont peut-être se sentir stigmatisés et changeront peut-être leur comportement. C'est ce que j'ose espérer. Je n'en suis pas certain " concède Philippe Fromion. " Mais au moins, cela m'a fait du bien de créer ce personnage, car ce genre de comportement m'exaspère." Philippe Fromion espère maintenant convaincre d'autres communes de l'agglomération de Bourges de distribuer cet auto-collant lors d'opérations de nettoyage.