Moselle : l'école recrute des élèves... sur internet

Pour empêcher la fermeture de la classe unique d'Erstroff à la rentrée prochaine, les parents d'élèves multiplient les actions. Dernière en date : une annonce sur un site internet pour recruter des écoliers !

"URGENT POUR EVITER LA FERMETURE, nous recherchons des élèves..." Voila l'annonce plutôt originale postée il y a quelques jours par des parents d'élèves de l'école d'Erstroff sur le site internet Le Bon Coin.

Cette petite commune de 200 habitants, près de Grostenquin, doit perdre, à la rentrée prochaine sa classe unique. Elle compte actuellement douze élèves sur six niveaux. En septembre, l'effectif tombera à onze. Trop peu pour l'inspection académique qui souhaite donc retirer le poste occupé depuis plusieurs années par la même enseignante.

"Erstroff est l'école qu'il vous faut"

Depuis l'annonce en février de cette probable fermeture, élus locaux et parents d'élèves se mobilisent, car pour eux, la disparition de l'école, c'est aussi "la mort du village". Ils ont donc organisé une journée porte ouverte, samedi 25 mars, et publient régulièrement des annonces sur internet pour attirer les écoliers. La page sur Le Bon Coin totalise déjà plus de 1.000 vues. L'annonce vante notamment : "un enseignement différent (pédagogie coopérative, active sous forme de projets, inspirée de Oury, Freinet, Montessori, …)", et promet de donner au futur écolier de "toutes les chances pour réussir au mieux son entrée au collège. La classe unique d’ERSTROFF est l’école qu’il vous faut !"

Pour l'instant nous n'avons que peu de concret mais les gens en parlent beaucoup. On veut montrer à l'inspecteur d'académie qu'on est prêts à faire beaucoup de choses, et pour ceux qui auraient du mal à prendre cette décision (de scolariser leur enfant à Erstroff), qu'ils se disent qu'il y a une telle mobilisation et une telle bonne ambiance, qu'ils se disent, oui, j'y vais quand même" - Anna Thiel, adjointe au maire et parent d'élève.

Les parents d"élèves ont également proposé la création d'un septième niveau au sein de la classe, mais se sont heurté au refus de l'inspection d'académie. Prochain étape de la mobilisation, la diffusion d'un clip et d'une chanson, sur les réseaux sociaux.

La décision définitive de fermer la classe unique d'Erstroff sera prise en juin, avec la publication définitive de la carte scolaire pour la Moselle.